В «Эвертоне» отреагировали на информацию об интересе к Головину
Марсель Брандс, спортивный директор «Эвертона», прокомментировал информацию «Спорт-Экспресса» о том, что клуб заинтересован в российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«Нет, мы не интересуемся Головиным», — сказал Брандс «СЭ».
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Этот трансфер обошелся клубу из княжества в 30 миллионов евро, выплачиваемых несколькими траншами.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел семь матчей в чемпионате Франции, забил два мяча и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю