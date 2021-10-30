«Тоттенхэм» может приобрести Эмилиано Мартинеса, если Ллорис покинет клуб
Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Independent.
По сведениям источника, на 29-летнего аргентинца претендует «Тоттенхэм». Лондонцы рассматривают игрока на замену Юго Ллорису, если тот покинет клуб.
В текущем сезоне Мартинес провел 8 матчей в АПЛ, в которых пропустил 12 мячей и 3 раза сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
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