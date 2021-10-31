«Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на лучшего бомбардира «Эспаньола»
«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Эспаньола» Раулем де Томасом, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, «шпоры» рассматривают 27-летнего испанца в качестве потенциального усиления атакующей линии. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Атлетико» и «Лидс».
В сезоне-2021/22 де Томас провел 11 матчей за «Эспаньол», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи. Форвард является лучшим бомбардиром своей команды в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/tottenham-hotspur/join-leeds-striker-race-raul-de-tomas-shining-la-liga
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