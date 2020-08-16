В Бразилии утверждают, что Гуги не перейдет в «Спартак»
09:49
Защитник «Атлетику Минейру» и олимпийской сборной Бразилии Гуги Гомес не перейдет в «Спартак», утверждает flaresenha.com.
Президент бразильского клуба Сержио Сете Камара сообщил, что 21-летний Гуги близок к переходу в европейскую команду, но это не красно-белые. Сумма трансфера составит более 5 миллионов евро.
Ранее «СЭ» стало известно, что переговоры о переходе защитника были поставлены на паузу.
В текущем сезоне Гуги провел 5 матчей за «Атлетику Минейру» и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,6 миллиона евро.
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