Переход Гуги в «Спартак» затягивается

Как стало известно «СЭ», трансфер правого защитника «Атлетику Минейру» и олимпийской сборной Бразилии Гуги Гомеса в «Спартак» поставлен на паузу.

Два дня назад издание Globo Esporte сообщило, что бразильский клуб принял предложение продать игрока. Указывалось, что красно-белые заплатят за него 4,5 миллиона евро, а контракт игрока со «Спартаком» будет рассчитан на пять лет.

Вопрос действительно казался решенным. По данным «СЭ», москвичи полгода вели футболиста, положительное заключение по нему дали как селекционный отдел, так и главный тренер Доменико Тедеско. Сумму трансфера удалось сбить с 8 миллионов до финальных 4,5 миллионов. «Атлетику Минейру» и игрок дали согласие на переход. Одобрил сделку также владелец клуба Леонид Федун.

Однако в последние два дня никакого развития по трансферу Гуги не произошло. Проблемная позиция правого защитника в «Спартаке» накануне старта сезона не закрыта.

За «Атлетику» 21-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. (Константин Алексеев)