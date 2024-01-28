Триппьер заявил, что не уйдет из «Ньюкасла» этой зимой

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер заявил, что не собирается уходить из клуба этой зимой.

33-летним англичанином интересуется «Бавария».

«Я на все 100 процентов сосредоточен на «Ньюкасле». Я должен быть здесь и только здесь», — приводит BBC слова футболиста.

Триппьер выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 игрок сделал 8 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 11 миллионов евро.