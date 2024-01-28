Гранат: «Руководство «Спартака» считает нужным купить Угальде за 15 миллионов евро»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат оценил решение руководства красно-белых подписать нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс ранее заявил, что сумма трансфера может достигнуть 15 миллионов евро.

«У «Спартака» есть один ярко выраженный нападающий, поэтому клубу точно нужно усиление в атаку. Что касается Угальде, то я не видел в действии этого футболиста. Пускай оценивает руководство этого нападающего. Значит они считают нужным купить Угальде за такие деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

Угальде выступает за «Твенте» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 21-летний костариканец забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.