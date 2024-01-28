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Сегодня, 12:06

Форвард «Фиорентины» Брекало может перейти в «Хайдук» на правах аренды

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Фиорентины» Йосип Брекало будет арендован до конца сезона «Хайдуком», сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, хорватский клуб заплатит «Фиорентине» 200 тысяч евро за аренду Брекало, а также возьмет на себя его зарплату.

Контракт хорватского игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.

25-летний Брекало провел в этом сезоне 18 матчей за итальянский клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

Футбол
ФК Фиорентина
ФК Хайдук
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