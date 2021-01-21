Кокорин готов на понижение зарплаты ради перехода в «Фиорентину»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новости о его возможном уходе в «Фиорентину».

— Если «Спартак» устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в «Фиорентину», — сказал Бердышев «СЭ». — Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, «Спартаку» поступило предложение.

Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

(Сергей Федоров)