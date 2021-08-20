Торрейра не входит в планы Артеты на сезон

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра покинет клуб в это трансферное окно. 25-летнему уругвайцу сообщили, что главный тренер «канониров» Микель Артета не заинтересован в его услугах.

Агент Торрейры Пабло Бентанкур публично говорил о том, что игрок хочет вернуться в Италию. По информации Football London, ранее у игрока было желание побороться за место в составе «Арсенала», но ему сообщили, что он не входит в планы тренера на новый сезон.

В сезоне-2020/2021 Торрейра на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.