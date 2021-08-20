Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Торрейра не входит в планы Артеты на сезон

07:14
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра покинет клуб в это трансферное окно. 25-летнему уругвайцу сообщили, что главный тренер «канониров» Микель Артета не заинтересован в его услугах.

Лукас Торрейра.Хавбек «Арсенала» Торрейра может продолжить карьеру в России

Агент Торрейры Пабло Бентанкур публично говорил о том, что игрок хочет вернуться в Италию. По информации Football London, ранее у игрока было желание побороться за место в составе «Арсенала», но ему сообщили, что он не входит в планы тренера на новый сезон.

В сезоне-2020/2021 Торрейра на правах аренды выступал за «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сборная России в дополнительное время обыграла США на старте ЧМ по пляжному футболу
Пнула гимнастку и говорила, что у Ашрам «нет класса». Тренера сборной Израиля могут уволить, несмотря на триумф в Токио
29-летний форвард выступал в сборной и НХЛ, но сейчас от него все отказываются. Что случилось?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд