«Бешикташ» может арендовать Айхана у «Сассуоло»

Защитник «Сассуоло» Каан Айхан может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 26-летнего турка претендует «Бешикташ», который намерен арендовать игрока с возможностью последующего выкупа.

В минувшем сезоне Айхан провел 19 матчей в серии А, в которых заработал 3 желтые карточки. На Евро-2020 в составе сборной Турции защитник отыграл в 3 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.