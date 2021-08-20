«Бешикташ» может арендовать Айхана у «Сассуоло»
13:12
Защитник «Сассуоло» Каан Айхан может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 26-летнего турка претендует «Бешикташ», который намерен арендовать игрока с возможностью последующего выкупа.
В минувшем сезоне Айхан провел 19 матчей в серии А, в которых заработал 3 желтые карточки. На Евро-2020 в составе сборной Турции защитник отыграл в 3 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.
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