Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Экс-полузащитник ЦСКА Цубер может перейти в «Венецию»

05:56
Стивен Цубер. Фото Instagram
Стивен Цубер. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, «Венеция» ведет переговоры с 30-летним игроком сборной Швейцарии.

Действующий контракт Цубера с немецким клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

На прошедшем в начале лета чемпионате Европы Цубер стал лучшим ассистентом, сделав четыре голевые передачи в четырех матчах.

Напомним, Цубер с 2013 по 2014 год выступал за ЦСКА. В составе красно-синих он сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Урунов возвращается в «Уфу». Деньги на игрока появились с приходом нового спонсора
Россия выиграла у США войну нервов. Макаров забил победный мяч за 13 секунд до конца!
Винер-Усманова: «Будем действовать на всех уровнях. Если понадобится — дойдем до CAS»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд