Экс-полузащитник ЦСКА Цубер может перейти в «Венецию»

Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, «Венеция» ведет переговоры с 30-летним игроком сборной Швейцарии.

Действующий контракт Цубера с немецким клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

На прошедшем в начале лета чемпионате Европы Цубер стал лучшим ассистентом, сделав четыре голевые передачи в четырех матчах.

Напомним, Цубер с 2013 по 2014 год выступал за ЦСКА. В составе красно-синих он сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.