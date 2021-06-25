У Торрейры есть предложение из России

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может покинуть клуб в летнее трансферное окно. В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы несколько команд, в том числе из России.

«Он хочет вернуться в Италию. Есть предложения из Испании, Франции и России, но Лукас хочет в серию А. «Арсенал» разобрался в ситуации, и теперь они нам помогут», — цитирует TMW агента Торрейры.

В сезоне-2020/21 Торрейра на правах аренды выступал за «Атлетико». На его счету 26 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.