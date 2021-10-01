Старридж подписал контракт с австралийским «Перт Глори»
08:09
Форвард Дэниэл Старридж подписал контракт с австралийским «Перт Глори», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 32-летним англичанином рассчитано до 30 июня 2022 года.
Последним клубом Старриджа был турецкий «Трабзонспор», за который он выступал с августа 2019 по март 2020 года. Также форвард выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».
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