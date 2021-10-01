Форвард Дэниэл Старридж подписал контракт с австралийским «Перт Глори», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним англичанином рассчитано до 30 июня 2022 года.

Последним клубом Старриджа был турецкий «Трабзонспор», за который он выступал с августа 2019 по март 2020 года. Также форвард выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».