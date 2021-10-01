Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Старридж подписал контракт с австралийским «Перт Глори»

08:09
Теги:

Форвард Дэниэл Старридж подписал контракт с австралийским «Перт Глори», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 32-летним англичанином рассчитано до 30 июня 2022 года.

Последним клубом Старриджа был турецкий «Трабзонспор», за который он выступал с августа 2019 по март 2020 года. Также форвард выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Наполи» — «Спартак»: это было невероятно!
Главный тренер «Шерифа» Вернидуб назвал причины упадка в российском футболе
Наши юниорки — чемпионки мира впервые за 28 лет. Это золотое поколение россиянок
«Волкановски достаточно надеть майку, чтобы заработать больше всего твоего карда! Клоун!» Дана Уайт фактами уничтожил Де Ла Хойю
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
0
Офсайд