«Реал» зимой может приобрести Кавани
07:12
Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, на 34-летнего уругвайца претендует «Реал», который может подписать игрока в январе.
В минувшем сезоне Кавани провел 39 мачтей, в которых забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.
Читайте также
Трансгендерам хотят запретить соревноваться среди женщин. В спорте предлагается создать новую категорию
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю