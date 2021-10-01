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«Реал» зимой может приобрести Кавани

07:12
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, на 34-летнего уругвайца претендует «Реал», который может подписать игрока в январе.

В минувшем сезоне Кавани провел 39 мачтей, в которых забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

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Сергей Разин все материалы автора

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