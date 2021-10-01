«Реал» зимой может приобрести Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, на 34-летнего уругвайца претендует «Реал», который может подписать игрока в январе.

В минувшем сезоне Кавани провел 39 мачтей, в которых забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.