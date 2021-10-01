Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» Муссу Диаби из «Байера»
10:31
Форвард «Байера» Мусса Диаби может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 22-летнего нападающего сборной Франции претендует «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет видеть игрока в своей команде.
В текущем сезоне Диаби провел 9 матчей за «Байер», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 млн евро.
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