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Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» Муссу Диаби из «Байера»

10:31
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Форвард «Байера» Мусса Диаби может продолжить карьеру в Англии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 22-летнего нападающего сборной Франции претендует «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет видеть игрока в своей команде.

В текущем сезоне Диаби провел 9 матчей за «Байер», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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