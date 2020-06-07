Стало известно, на какой срок подпишет контракт Вагнер Лав с ЦСКА

Нападающий Вагнер Лав продолжит карьеру в чемпионате России, утверждает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По информации источника, 35-летний бразилец согласовал с ЦСКА контракт на один год.

Форвард объявит о переходе в московскую команду в понедельник. Стороны согласовали все детали договора.

Ранее «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с бразильцем.

Вагнер Лав защищал цвета армейцев с 2004 по 2009 год, после чего выступал в аренде в «Палмейрасе» и «Фламенго», затем вернулся в ЦСКА, где играл до 2012 года. После этого футболист подписал контракт с «Фламенго», а первую половину 2013 года снова провел в ЦСКА, а затем уехал в Китай.

Всего в ЦСКА Вагнер Лав принял участие в 259 матчах и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.