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Спортивный директор «Интера»: «Дибала — превосходный игрок, и сейчас его можно приобрести бесплатно»

Спортивный директор «Интера» Маротта прокомментировал интерес к Дибале
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Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

«Дибала — превосходный игрок, и сейчас его можно приобрести бесплатно. У нас много нападающих, но я определенно ценю его навыки. Мы рады, что продлили Перишича, он хочет остаться, и это взаимно», — цитирует Маротту Sky Sports.

Соглашение 28-летнего аргентинца с туринцами истекает в июне 2022 года.

Сообщалось, что «Интер» предложит нападающему четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Пауло Дибала
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Джузеппе Маротта
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