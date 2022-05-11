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Сегодня, 18:50

«Спартак» выкупит Мартинса Перейру у «Янг Бойз»

Читать «СЭ» в
Кристофер Мартинс Перейра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» выкупит полузащитника Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз», сообщил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

«Будем ли продлевать аренду Мартинса? Мы выкупим его», — цитирует Каттани «Чемпионат».

25-летний хавбек выступает за «Спартак» на правах аренды, которая заканчивается в конце сезона-2021/22.

Контракт люксембуржца с «Янг Бойз» истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне Мартинс Перейра провел за красно-белых девять матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4691979-v-spartake-zayavili-chto-klub-vykupit-kristofera-martinsa-u-yang-bojz.html
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