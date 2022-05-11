«Спартак» выкупит Мартинса Перейру у «Янг Бойз»

«Спартак» выкупит полузащитника Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз», сообщил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

«Будем ли продлевать аренду Мартинса? Мы выкупим его», — цитирует Каттани «Чемпионат».

25-летний хавбек выступает за «Спартак» на правах аренды, которая заканчивается в конце сезона-2021/22.

Контракт люксембуржца с «Янг Бойз» истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне Мартинс Перейра провел за красно-белых девять матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.