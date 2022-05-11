Агент Жезуса: «Мы контактировали с «Арсеналом». Но в очереди еще шесть клубов»

Агент Жезуса подтвердил интерес «Арсенала» и еще шести клубов

Агент нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса Марсело Петтинати подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Арсенала» и еще шести клубов.

«Мы контактировали с «Арсеналом» и нам понравился проект клуба. Мы рассматриваем этот вариант. Помимо этого, Габриэлем заинтересовались еще шесть клубов. Посмотрим, что из этого выйдет, Жезус сосредоточен на последних матчах «Сити», — цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Жезус изъявил желание сменить клуб, так как считает, что после прихода в клуб Эрлина Холанна он займет место на скамейке запасных.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за «Манчестер Сити» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Его контракт действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.