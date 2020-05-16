«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт попал в сферу интересов ряда клубов РПЛ, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. По информации источника, «Спартак» контактировал с агентом 27-летнего уругвайца.

Помимо красно-белых, интерес к Лаксальту также проявляют «Краснодар» и «Локомотив».

В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Лаксальта в 5,5 миллиона евро.