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«Совершили хорошую сделку с «Сочи». Президент «Ростова» — об обмене Попова на Полоза

10:20
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал обмен 32-летнего полузащитника Ивелина Попова на 29-летнего форварда Дмитрия Полоза.

«Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в Ростов. Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт. Я уверен, что у Димы все получится, и он принесет много пользы для нашей команды. Это тот игрок, который нам был очень нужен», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ Попов провел за «Ростов» 25 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Полоз — сыграл в 24 матчах, в которых отличился пять раз и сделал два голевых ассиста.

Дополнительная информация:

Пресс-служба

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