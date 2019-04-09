СМИ: "ПСЖ" и "Рома" интересуются Фернанду

"ПСЖ" и "Рома" проявляют интерес к полузащитнику "Спартака" Фернанду, утверждает Globoesporte. Красно-белые пока не получали официального предложения по трансферу 27-летнего бразильца, однако переговоры о его возможном переходе ведутся.

Контракт Фернанду со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. Он перешел в московский клуб 17 июля 2016 года за 13 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в такую же сумму.

В составе "Спартака" Фернанду выигрывал чемпионат России, а также Суперкубок-2017. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей за красно-белых, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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