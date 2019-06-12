СМИ: "Арсенал" готовит 27 миллионов фунтов стерлингов за хавбека "Ромы"

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, утверждает The Sun. По информации СМИ, лондонцы готовы предложить за 22-летнего итальянца 27 миллионов фунтов стерлингов.

"Арсенал" планирует выплатить сумму двумя частями. "Рома" не спешит расставаться с Пеллегрини и планирует сделать его вице-капитаном команды. Столичные хотят предложить улучшенный контракт хавбеку.

В прошедшем сезоне Пеллегрини провел 33 матча за "Рому", забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.

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