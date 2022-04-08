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Сегодня, 13:03

Скауты «МЮ» просматривали форварда «Вильярреала» Груневелда в матче с «Баварией»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вильярреала» Арно Груневелд может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.

По сведениям источника, скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали 25-летнего голландца в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии», в котором форвард забил единственный гол. Также сообщается, что на игрока претендует «Ливерпуль».

В текущем сезоне Груневелд провел 29 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.

ФК Вильярреал
ФК Манчестер Юнайтед
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