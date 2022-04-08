«Арсенал», «МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются Нуньесом из «Бенфики»

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Англии, сообщает Express.

По сведениям источника, на 22-летнего уругвайца претендует «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». При этом португальский клуб сообщил, что готов продать игрока не дешевле, чем за 80 млн евро.

В текущем сезоне Нуньес провел 35 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.