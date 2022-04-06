Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:14

«Барселоне» больше не интересен Рюдигер. Каталонцы договорились о продлении с Араухо

Антонио Рюдигер больше не является трансферной целью «Барселоны»
Читать «СЭ» в

«Барселона» больше не заинтересована в подписании защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает Diario Sport. Это связано с тем, что каталонцы достигли соглашения о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо.

Рюдигер был среди основных вариантов «Барселоны» в случае неудачных переговоров с Араухо. Ранее стало известно, что 23-летний уругвайский защитник продлит соглашение с каталонским клубом до 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний немец провел 43 матча за «Челси» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-rechaza-rudiger-13483202
Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллан может перейти в «Лацио». На переходе настаивает Сарри
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости