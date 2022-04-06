«Барселоне» больше не интересен Рюдигер. Каталонцы договорились о продлении с Араухо

«Барселона» больше не заинтересована в подписании защитника «Челси» Антонио Рюдигера, сообщает Diario Sport. Это связано с тем, что каталонцы достигли соглашения о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо.

Рюдигер был среди основных вариантов «Барселоны» в случае неудачных переговоров с Араухо. Ранее стало известно, что 23-летний уругвайский защитник продлит соглашение с каталонским клубом до 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний немец провел 43 матча за «Челси» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.