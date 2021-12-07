«Шахтер» поборется с «Аталантой» за Бога

Форвард «Сассуоло» Жереми Бога может продолжить карьеру в Украине, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 24-летнего ивуарийца претендует «Шахтер». Главный тренер донецкой команды Роберто Де Дзерби знаком с игроком по работе в «Сассуоло». При этом фаворитом на Бога является «Аталанта», которая, как сообщалось, согласовала с игроком контракт до 2026 года.

В сезоне-2021/22 Бога провел за «Сассуоло» 9 матчей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.