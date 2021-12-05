Витсель не будет продлевать контракт с «Боруссией». Им интересуются клубы АПЛ и МЛС
Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 32-летний бельгиец не будет продлевать с клубом контракт, который истекает летом 2022 года. Агент хавбека предложил игрока «Ювентусу». Также сообщается об интересе к Витселю со стороны клубов АПЛ и МЛС.
В текущем сезоне Витсель провел 21 матч и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.
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