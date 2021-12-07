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«Манчестер Юнайтед» поборется с «Ньюкаслом» за Усмана Дембеле

05:06
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на 24-летнего француза претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам придется побороться за игрока с «Ньюкаслом», который также хочет приобрести нападающего.

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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