«Манчестер Юнайтед» поборется с «Ньюкаслом» за Усмана Дембеле
05:06
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, на 24-летнего француза претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцам придется побороться за игрока с «Ньюкаслом», который также хочет приобрести нападающего.
В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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