Полузащитник сборной Франции Шнейдерлен продолжит карьеру в Австралии

Полузащитник «Ниццы» Морган Шнейдерлен до конца сезона будет играть в Австралии. «Вестерн Сидней Уондерерс» арендовал 33-летнего француза.

«Я очень рад быть здесь в «Уондерерс», и я с нетерпением жду начала своего пути в клубе. Я слышал много хорошего об этом клубе, и я готов к новому вызову», — отметил новичок.

Летом игрок может стать свободным агентом, так как его действующий контракт с «Ниццей» рассчитан до 1 июля 2023 года.

Ранее Шнейдерлен выступал за такие клубы, как «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Страсбур». На его счету 14 матчей за сборную Франции.