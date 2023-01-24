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Сегодня, 15:04

Агент Гюнтера заявил, что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера, прокомментировал «СЭ» возможный переход игрока в «Спартак» или «Локомотив».

«Гюнтер сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив». Посмотрим, как все сложится», — сказал Акан «СЭ».

Ранее Акан заявил «РБ Спорт», что Гюнтер может продолжить карьеру в «Спартаке».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.

РПЛ
ФК Верона
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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