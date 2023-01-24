Агент Гюнтера заявил, что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив»

Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера, прокомментировал «СЭ» возможный переход игрока в «Спартак» или «Локомотив».

«Гюнтер сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив». Посмотрим, как все сложится», — сказал Акан «СЭ».

Ранее Акан заявил «РБ Спорт», что Гюнтер может продолжить карьеру в «Спартаке».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.