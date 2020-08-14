«Рубин» объявил об уходе голкипера Волка

Голкипер Давид Волк покинул «Рубин», сообщает пресс-служба казанцев. Договор с 19-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Давида за время, проведенное в клубе, и желаем успехов», — написано в заявлении пресс-службы «Рубина».

Волк — воспитанник казанцев. Вратарь перешел в клуб в январе 2019-го. С 2017-го по 2018-й играл за дубль «Нефтехимика».