«Рубин» объявил об уходе голкипера Волка
18:21
Голкипер Давид Волк покинул «Рубин», сообщает пресс-служба казанцев. Договор с 19-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим Давида за время, проведенное в клубе, и желаем успехов», — написано в заявлении пресс-службы «Рубина».
Волк — воспитанник казанцев. Вратарь перешел в клуб в январе 2019-го. С 2017-го по 2018-й играл за дубль «Нефтехимика».
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/rubin-i-david-volk-rastorgli-kontrakt
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