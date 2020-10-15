«Ростов» объявил о переходе Чистякова в «Зенит» на правах аренды

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков проведет остаток текущего сезона на правах аренды в «Зените», сообщает пресс-служба дончан. Соглашение предусматривает право выкупа.

26-летний россиянин выступал за «Ростов» с лета 2019-го. В общей сложности Чистяков провел 25 матчей за команду и забил один гол. Игрок является воспитанником сине-бело-голубых.

В то же время защитник Денис Терентьев перешел из «Зенита» в «Ростов».

Из «Зенита» в «Ростов» перешел защитник Денис Терентьев. 28-летний россиянин играл за желто-синих с 2015-го по 2017-й.