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«Ростов» объявил о переходе Чистякова в «Зенит» на правах аренды

20:31
Дмитрий Чистяков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Чистяков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков проведет остаток текущего сезона на правах аренды в «Зените», сообщает пресс-служба дончан. Соглашение предусматривает право выкупа.

26-летний россиянин выступал за «Ростов» с лета 2019-го. В общей сложности Чистяков провел 25 матчей за команду и забил один гол. Игрок является воспитанником сине-бело-голубых.

В то же время защитник Денис Терентьев перешел из «Зенита» в «Ростов».

Из «Зенита» в «Ростов» перешел защитник Денис Терентьев. 28-летний россиянин играл за желто-синих с 2015-го по 2017-й.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13920

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