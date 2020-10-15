Терентьев вернулся в «Ростов»

Защитник Денис Терентьев стал игроком «Ростова», сообщает официальный сайт клуба. Футболист перешел из «Зенита».

Терентьев уже выступал за команду с 2015-го по 2017-й год, после чего вернулся в «Зенит», воспитанником которого он и является. Прошлый сезон 28-летний игрок провел в «Уфе» на правах аренды. За уфимский клуб он провел 12 матчей и забил один мяч.

Также «Зенит» арендовал у «Ростова» защитника Дмитрия Чистякова до конца сезона с правом выкупа.