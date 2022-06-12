«Рома» хочет подписать Гедеша. Цель римлян — попасть в четверку серии А
«Рома» собирается усилиться нападающим «Валенсии» Гедешем
«Рома» хочет подписать нападающего «Валенсии» Гонсало Гедеша, сообщает Tuttosport.
По информации источника, руководство «джаллоросси» готово потратить на форварда значительную сумму, так как рассчитывает попасть в четверку по итогам следующего сезона чемпионата Италии.
Гедеш рассмотрит вариант с переходом в «Рому», но может согласиться и на продление контракта с «Валенсией», который истекает в 2024 году.
В текущем сезоне 25-летний португалец провел за испанский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает Гедеша в 40 миллионов евро.
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