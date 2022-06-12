«Барселона» может подписать вратаря «Гранады» Машимиану. Он совершил больше всего сэйвов в прошлом сезоне ла лиги

«Барселона» собирается подписать вратаря «Гранады» Луиша Машимиану, сообщает Mundo Deportivo.

23-летний португалец может занять место второго вратаря, в случае уходе бразильца Нето.

Интерес каталонцев к Машимиану усилился из-за отступных за футболиста, которые в результате вылета «Гранады» снизились с 25 до 12,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Машимиану совершил наибольшее количество сэйвов в сезоне-2021/22 чемпионата Испании (127).

Его контракт с «Гранадой» истекает в июне 2025 года. По данным портала Transfermarkt стоимость вратаря составляет 12 миллионов евро.