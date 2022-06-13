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Главный тренер сборной Сенегала считает, что «Бавария» лучше всех подходит Мане

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Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал возможный переход нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в «Баварию».

«Для меня «Бавария» — это клуб, который занимает свое место. «Бавария» играет в напряженный, прессингующий футбол с немецким тренером. Для меня, это именно тот клуб, в котором он будет чувствовать себя лучше всего», — цитирует Сиссе Sky Sports.

Ранее сообщалось, что спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич планирует прилететь в Англию и встретиться с руководителями «Ливерпуля», чтобы лично провести переговоры по переходу Мане.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Садио Мане
Сборная Сенегала по футболу
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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