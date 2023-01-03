«Ривер Плейт» может получить 51 миллион евро от трансфера Энцо Фернандеса в «Челси»

«Ривер Плейт» получит 51 миллион евро в случае трансфера полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса в «Челси», сообщает журналист Radio Continental Себастьяна Срура.

21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в лондонскую команду за 127 миллионов евро.

По информации источника, аргентинский клуб получит 33 миллиона евро из-за механизма солидарности за обучение хавбека. Также, в случае продажи, родная команда футболиста получит 18 миллионов евро от «Бенфики».

Фернандес является воспитанником «Ривер Плейта». На ЧМ-2022 аргентинский хавбек получил титул чемпиона мира и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Если его переход состоится, он станет 6-м самым дорогим трансфером в истории футбола.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.