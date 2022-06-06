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Сегодня, 04:17

«Реал» продолжит борьбу за Тчуамени

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Реал» не оставляет шансы на подписание 22-летнего француза. Мадридский клуб намерен продолжить переговоры на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе уговаривает Тчуамени перейти в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Тчуамени забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Монако
ФК Реал
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