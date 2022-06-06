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Сегодня, 03:24

Тен Хаг хочет видеть Дюмфриса в «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летним голландцем интересуется «Манчестер Юнайтед». Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг высоко ценит защитника, за которым следил еще в чемпионате Нидерландов.

В минувшем сезоне Дюмфрис провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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