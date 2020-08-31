Ракитич подпишет с «Севильей» контракт до 2023 года. Хорват проходит медосмотр

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич покинет каталонцев в это трансферное окно. Новым клубом хорвата станет «Севилья», где хавбек выступал до перехода в стан сине-гранатовых, сообщает в Twittre журналист Фабрицио Романо.

32-летний хавбек уже проходит медицинский осмотр для «Севильи». Сообщается, что хорват сам попросил руководство «Барселоны» отпустить его. Контракт с «Севильей» будет рассчитан до 2023 года.

В минувшем сезоне Ракитич провел за каталонцев 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Барсой» рассчитан до лета 2021 года.