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Сегодня, 18:10

Радимов отреагировал на переход Чистякова в «Сочи»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Экс-игрок «Зенита», тренер Владислав Радимов прокомментировал трансфер Дмитрия Чистякова в «Сочи».

«Играть хочется любому футболисту, и Чистяков — не исключение. В «Сочи» он будет играть, точно получать игровую практику, которой в «Зените» почти не получал. Есть Родригао, купили Нино, есть Алип, Эракович — так что Чистяков даже не второй-третий в списке на замену», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

14 января 30-летний Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. В этом сезоне защитник сыграл только в 5 матчах (суммарно 145 игровых минут).

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Сочи
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