Президент «Оренбурга»: «Томпсон находится в самолете и вылетает с минуты на минуту»

Президент «Оренбурга» заявил, что Томпсон в ближайшее время присоединится к команде

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ», что полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсон в ближайшее время вылетит в Турцию.

«Хорди находится на борту самолета и вылетает с минуты на минуту или даже уже вылетел для того, чтобы пройти медосмотр в Турции и присоединиться к команде», — сказал Еремякин «СЭ».

Ранее сообщась, что Томпсон, который в ближайшее время должен стать игроком «Оренбурга», не сумел вылететь в Россию. 19-летний чилиец готов был вылетать, но в аэропорту узнал, что все билеты на его рейс перепроданы.