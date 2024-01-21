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Сегодня, 16:22

«Атлетико» арендует форварда «Ювентуса» Мойзе Кина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин на правах аренды перейдет в «Атлетико», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, мадридцы заплатят за аренду 23-летнего итальянца около 400 тысяч евро. В соглашение не будет включена опция выкупа.

Кроме того, утверждается, что «Ювентус» пока не планирует продлевать контракт с форвардом, истекающий в 2025 году. Решение о его будущем будет принято летом.

Кин с 2021 года выступает за туринцев. В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Мойзе Кин
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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