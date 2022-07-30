Президент «Барселоны» Лапорта считает Бернарду Силва очень хорошим игроком

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что ему нравится полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб хочет подписать Силуву этим летом.

«Силва — очень хороший игрок. Однако я должен уважать то, что он принадлежит «Манчестер Сити». У меня там есть друзья, такие как Пеп Гвардиола, Тикси Бергштейн и Халдун Аль Мубарак», — приводит CBS Sports слова Лапорты.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.