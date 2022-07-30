«Челси» хочет подписать Касадеи из «Интера»

Полузащитник «Интера» Чезаре Касадеи может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sky in Italy, «Челси» хочет заполучить 19-летнего итальняца.

По информации источника, лондонский клуб предложил 6,7 миллиона фунтов стерлингов за итальянского полузащитника.

Касадеи имеет действующий контракт до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллиона евро.

В прошлом сезоне Касадеи сыграл в 39 матчах во всех турнирах за молодежную команду «Интера», забив 16 голов и сделав 5 голевых передач.