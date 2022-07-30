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«Ренн» подписал защитника сборной Бельгии Теате

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Болоньи» Артюр Теате перешел в «Ренн». Контракт с 22-летним бельгийцем рассчитан до 2026 года.

«Нашим приоритетом было подписать качественного центрального защитника, поэтому мы очень рады приветствовать Артюра. Он игрок сборной, за которым мы давно следим, и мы убеждены, что он быстро продемонстрирует свои качества в нашем клубе», — цитирует пресс-служба клуба президента «Ренна» Оливера Клоарека.

В минувшем сезоне бельгиец провел 31 матч за «Болонью», забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Также в прошлом году защитник дебютировал в сборной Бельгии.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
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