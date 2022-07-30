«Ренн» подписал защитника сборной Бельгии Теате

Защитник «Болоньи» Артюр Теате перешел в «Ренн». Контракт с 22-летним бельгийцем рассчитан до 2026 года.

«Нашим приоритетом было подписать качественного центрального защитника, поэтому мы очень рады приветствовать Артюра. Он игрок сборной, за которым мы давно следим, и мы убеждены, что он быстро продемонстрирует свои качества в нашем клубе», — цитирует пресс-служба клуба президента «Ренна» Оливера Клоарека.

В минувшем сезоне бельгиец провел 31 матч за «Болонью», забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Также в прошлом году защитник дебютировал в сборной Бельгии.