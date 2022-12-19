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Сегодня, 21:59

Полузащитник «Монако» Фофана попал в сферу интересов «Ювентуса»

Мария Гусева
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Полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, в скором времени туринский клуб покинут Поль Погба, Адриен Рабьо и Леандро Паредес. «Ювентус» планирует подписать Фофана, чтобы усилить линию полузащиты.

Фофана выступает за «Монако» с января 2020 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Фофана провел за монегасков 22 матча во всех турнирах и забил один гол.

Футбол
ФК Монако
ФК Ювентус
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