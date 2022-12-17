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Сегодня, 15:59

Спортивный директор «Наполи»: «Мы не отпустим Кварацхелию, несмотря на сумму предложения»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе «Ньюкасла» к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

«Заинтересованность «Ньюкасла» в Хвиче? Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения», — сказал Джунтоли «СЭ».

16 декабря The Times сообщил, что «Ньюкасл» определил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию в качестве приоритетной трансферной цели.

21-летний грузин провел 17 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Наполи
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